Richterin Barbara Salesch
Folge 1887: Die Schulhure
44 Min.Ab 12
Helga fällt aus allen Wolken, als sie erfährt, dass ihre 19-jährige Tochter Elena in den Kellerräumen einer Gesamtschule anschafft. Sie ist sicher, dass Elena vom Schulhausmeister Jakob dazu gezwungen wurde - und dafür muss er in ihren Augen büßen. Kurze Zeit später findet Jakob sein Auto mit Obszönitäten besprüht und den Türgriff mit Sekundenkleber verklebt vor.
Richterin Barbara Salesch
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1