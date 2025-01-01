Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Die Tote im Sessel

SAT.1Staffel 11Folge 1892
Die Tote im Sessel

Die Tote im SesselJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1892: Die Tote im Sessel

44 Min.Ab 12

Ruth findet ihre Nachbarin Birgit tot in der Wohnung auf. Laut Obduktionsbericht ist die 55-Jährige bereits 24 Stunden zuvor erschlagen worden. Warum hat ihr Sohn Dennis den Tod seiner Mutter verschwiegen? Dachte er tatsächlich, Birgit sei eines natürlichen Todes gestorben, oder hat er sie umgebracht, weil sie ihm kein Geld für Drogen geben wollte?

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen