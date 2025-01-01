Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Faust im Nacken

SAT.1Staffel 11Folge 1896
Faust im Nacken

Faust im NackenJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1896: Faust im Nacken

44 Min.Ab 12

Evelyn, Chefin einer Inkassofirma, nimmt gerade ein Vollbad, als sie Opfer eines Überfalls wird. Mit einem Baseballschläger zertrümmert eine vermummte Person ihre Wohnung und tötet sogar ihre Schlange. War die Tat eine Racheaktion ihrer hoch verschuldeten Nachbarin Nadine? Schließlich hatte Evelyn ihr kurz zuvor einen Wucherkredit aufgedrängt ...

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen