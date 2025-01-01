Richterin Barbara Salesch
Folge 1899: Pokerhontas
44 Min.Ab 12
Die schöne Ivana behauptet, ihr Mann Peter habe sie in ein Stundenhotel gelockt und sie dort unter einem Vorwand in Reizwäsche allein auf dem Zimmer gelassen. Plötzlich sei aus dem Nichts sein Chef Johannes aufgetaucht und habe mit ihr schlafen wollen. Die Männer streiten ab, einen entsprechenden Deal abgemacht zu haben. Fakt ist aber, dass irgendwer dem schmierigen Johannes Ivanas Stiefel ins Gesicht geschlagen hat ...
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1