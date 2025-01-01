Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Pokerhontas

SAT.1Staffel 11Folge 1899
Pokerhontas

PokerhontasJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1899: Pokerhontas

44 Min.Ab 12

Die schöne Ivana behauptet, ihr Mann Peter habe sie in ein Stundenhotel gelockt und sie dort unter einem Vorwand in Reizwäsche allein auf dem Zimmer gelassen. Plötzlich sei aus dem Nichts sein Chef Johannes aufgetaucht und habe mit ihr schlafen wollen. Die Männer streiten ab, einen entsprechenden Deal abgemacht zu haben. Fakt ist aber, dass irgendwer dem schmierigen Johannes Ivanas Stiefel ins Gesicht geschlagen hat ...

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen