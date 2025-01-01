Richterin Barbara Salesch
Folge 1900: Der Todesraser
44 Min.Ab 12
Mit einem geliehenen Sportwagen und mit über 100 km/h soll der 22-jährige Sascha die Schülerin Meike an einem Zebrastreifen überfahren haben. Doch anstatt anzuhalten und sich um das schwer verletzte Mädchen zu kümmern, ist er einfach weitergefahren ...
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1