Richterin Barbara Salesch
Folge 1901: Mein Mann, das Wildschwein
44 Min.Ab 12
Der 28-jährige Förster Benni wird nach einem großen Dorffest gefesselt und in ein Wildschweinfell gehüllt mit einem Apfel im Mund gefunden. Wollte sich die 36-jährige Witwe Angelika rächen, weil er das Wildschwein erschossen hatte, das sie für die Reinkarnation ihres verstorbenen Mannes gehalten hat?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
