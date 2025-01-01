Richterin Barbara Salesch
Folge 1904: Auch ein blindes Huhn...
44 Min.Ab 12
Kurz nachdem die 19-jährige Paula 50.000 Euro in einer Umkleidekabine findet, wird ihr im Stadtpark ein Pfeil in den Rücken geschossen. Sie entgeht nur knapp dem Tod, denn um Haaresbreite hätte der Pfeil ihre Lunge getroffen. Steckt ihr hochverschuldeter Freund Florian hinter der Tat?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1