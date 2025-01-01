Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Silicon Ralley

SAT.1Staffel 11Folge 1905
Silicon Ralley

Richterin Barbara Salesch

Folge 1905: Silicon Ralley

44 Min.Ab 12

Bei einem Oben-Ohne-Wettbewerb in der Dorfdisco "Magic Banana" wird ein Gutschein für eine Brustvergrößerung verlost. Aber nicht die flachbrüstige Schülerin Lena gewinnt, sondern die Sexbombe Olivia. Lena kann es nicht fassen und vermutet "Schiebung". Kurz darauf wird der Discobetreiber Manfred bewusstlos hinter der Bühne gefunden - auf seiner Stirn mit einem Elektrotacker festgetackert: der Brust-OP-Gutschein.

Richterin Barbara Salesch

