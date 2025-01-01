Richterin Barbara Salesch
Folge 1905: Silicon Ralley
44 Min.Ab 12
Bei einem Oben-Ohne-Wettbewerb in der Dorfdisco "Magic Banana" wird ein Gutschein für eine Brustvergrößerung verlost. Aber nicht die flachbrüstige Schülerin Lena gewinnt, sondern die Sexbombe Olivia. Lena kann es nicht fassen und vermutet "Schiebung". Kurz darauf wird der Discobetreiber Manfred bewusstlos hinter der Bühne gefunden - auf seiner Stirn mit einem Elektrotacker festgetackert: der Brust-OP-Gutschein.
Weitere Folgen in Staffel 11
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
