Richterin Barbara Salesch
Folge 1910: Ausgegraben
44 Min.Ab 12
In einer kalten Januarnacht wird der Gynäkologe Gunnar am Grab seiner Tochter Johanna mit einer Schaufel niedergeschlagen. Hat seine Frau Maria die Nerven verloren? Sie hat herausgefunden, dass Johanna noch am Leben ist und ihr Mann sie 18 Jahre lang belogen hat. In Wahrheit hatte Gunnar das behinderte Mädchen nämlich direkt nach der Geburt weggeben.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1