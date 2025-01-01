Richterin Barbara Salesch
Folge 1912: Pfoten weg!
44 Min.Ab 12
Sexmonster oder braver Familienpapa? Als Farina halbnackt in einem Gebüsch zu sich kommt, liegt Roland auf ihr und hat ihr bereits die Hose runtergezogen. Wollte er sie wirklich vergewaltigen, weil sie ihn kurz zuvor hat abblitzen lassen? Der zweifache Vater beteuert seine Unschuld ...
Richterin Barbara Salesch
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
