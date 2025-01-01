Wolf und sein ErotikkäppchenJetzt kostenlos streamen
Richterin Barbara Salesch
Folge 1918: Wolf und sein Erotikkäppchen
44 Min.Ab 12
Als Sabine entdeckt, dass sich ihr Ehemann auf perversen Sexseiten im Internet herumtreibt, sieht sie rot. Anstatt ihn zur Rede zu stellen, soll sie in seinem Namen eine Stripperin zu seiner erzkonservativen Betriebsfeier bestellt haben, die in ein Gedicht verpackte Firmeninterna ausplauderte und damit Auslöser für Martins fristlose Kündigung war ...
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1