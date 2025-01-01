Der Teufel trägt GummistiefelJetzt kostenlos streamen
Richterin Barbara Salesch
Folge 1919: Der Teufel trägt Gummistiefel
47 Min.Ab 12
Was ist nur auf einmal mit dem Hühnerwirt Hartmut los? Er strotzt vor Selbstbewusstsein und flirtet mit jeder. Als er selbst auf dem Jubiläumsfest des angesagten Modemagazins "Flimmerstyle" vor der Chefredakteurin Irene von Hehl nicht halt macht, kommt es zum Eklat... Kurz darauf wird Hartmut niedergeschlagen und seinen Hühnern zum Fraß vorgeworfen ...
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1