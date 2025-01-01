Zum Inhalt springenBarrierefrei
Explosionsgefahr

SAT.1Staffel 11Folge 1922
Folge 1922: Explosionsgefahr

44 Min.Ab 12

Als die achtjährige Lucy im Swimmingpool von Andreas' Freund Lou stirbt, dreht Andreas durch: Er gibt Lou und dessen Frau Nadine die Schuld am Tod seiner Tochter, obwohl es ein tragischer Unfall war. Als wenig später eine Briefbombe in Nadines Händen explodiert, fällt der Verdacht sofort auf Andreas.

SAT.1
