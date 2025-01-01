Richterin Barbara Salesch
Folge 1926: Teenagerliebe
44 Min.Ab 12
Die schwangere 15-jährige Lilly bricht mit starken Blutungen auf der Schultoilette zusammen, wird jedoch glücklicherweise von ihrer Mitschülerin Saskia rechtzeitig gefunden, sodass eine Fehlgeburt im vierten Monat verhindert werden kann. Im Krankenhaus wird ein Abtreibungsmedikament in Lillys Blut festgestellt. Hat ihre Mutter ihr heimlich dieses Mittel ins Getränk gemischt, um sie vor einer frühen Schwangerschaft zu bewahren?
