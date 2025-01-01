Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Teenagerliebe

Staffel 11Folge 1926
Teenagerliebe

Folge 1926: Teenagerliebe

44 Min.Ab 12

Die schwangere 15-jährige Lilly bricht mit starken Blutungen auf der Schultoilette zusammen, wird jedoch glücklicherweise von ihrer Mitschülerin Saskia rechtzeitig gefunden, sodass eine Fehlgeburt im vierten Monat verhindert werden kann. Im Krankenhaus wird ein Abtreibungsmedikament in Lillys Blut festgestellt. Hat ihre Mutter ihr heimlich dieses Mittel ins Getränk gemischt, um sie vor einer frühen Schwangerschaft zu bewahren?

