Richterin Barbara Salesch
Folge 1932: Dagegen bin ich machtlos
44 Min.Ab 12
Bei Männern hatte die 32-jährige Anna noch nie ein glückliches Händchen. Als sie jedoch von dem charismatischen Benedikt verlassen wird, hat sie sich haushoch verschuldet und weiß nicht mehr ein noch aus. Hat Anna dem Schönling tatsächlich aus Rache mit Salzsäure das Auge verätzt?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1