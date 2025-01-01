Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Dagegen bin ich machtlos

SAT.1Staffel 11Folge 1932
Dagegen bin ich machtlos

Dagegen bin ich machtlosJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1932: Dagegen bin ich machtlos

44 Min.Ab 12

Bei Männern hatte die 32-jährige Anna noch nie ein glückliches Händchen. Als sie jedoch von dem charismatischen Benedikt verlassen wird, hat sie sich haushoch verschuldet und weiß nicht mehr ein noch aus. Hat Anna dem Schönling tatsächlich aus Rache mit Salzsäure das Auge verätzt?

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen