Richterin Barbara Salesch
Folge 1936: Hilfe, ich bin schwanger!
44 Min.Ab 12
Als die Werbetexterin Carmen erfährt, dass sie bereits im fünften Monat schwanger ist, dreht sie fast durch. Die 34-Jährige ist Single und hatte ewig keine Affäre. Carmen rechnet nach und ist sich sicher, dass ihr Kollege Jens sie nach der Weihnachtsparty vergewaltigt hat - immerhin ist sie damals mit Filmriss zu Hause aufgewacht. Hat sie ihn deshalb nach einem heftigen Streit mit einem Standaschenbecher im Hinterhof niedergeschlagen?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1