Freiheit ist Verbrechen

SAT.1Staffel 11Folge 1938
Folge 1938: Freiheit ist Verbrechen

44 Min.Ab 12

Nach einer Party wird die 17-jährige Marla auf dem Nachhauseweg niedergeschlagen und entführt. Als der Entführer ihre wohlhabende Mutter um 10.000 Euro erpresst, fällt der Verdacht auf Marlas Cousin Benedikt, der in der Emo-Szene verkehrt und von Sozialhilfe lebt.

SAT.1
