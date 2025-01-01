Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Höllentiger

SAT.1Staffel 11Folge 1941
Folge 1941: Die Höllentiger

44 Min.Ab 12

Eine brutale Bikergang terrorisiert jahrelang ein ganzes Stadtviertel, doch nur die couragierte Erzieherin Gaby stellt sich Ihnen in den Weg. Dass sich ihr Sohn Thomas ausgerechnet in Hayley verliebt, die Tochter des Gangchefs Dirk, macht die Sache nicht gerade einfacher. Eines Tages wird Gaby ihr mutiges Auftreten zum Verhängnis. Sie wird geschlagen, entführt und mit fiesen Psychospielchen bis an den Rand eines Nervenzusammenbruchs getrieben.

