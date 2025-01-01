Richterin Barbara Salesch
Folge 1942: Neulich in Nüssel
44 Min.Ab 12
Lässt ein skrupelloser Gebrauchtwagenhändler blutjunge Polinnen in einem Campingwagen auf einem Schrottplatz für sich anschaffen? Karla Schatter ist sicher, dass an den Hinweisen ihres geheimen Informanten etwas dran ist und beginnt, auf eigene Faust zu ermitteln. Niemand will ihr glauben, doch das schert die ehrgeizige Hobbyjournalistin recht wenig. In einer Nacht- und Nebelaktion schafft sie es, ihre Sicht der Dinge auf die Titelseite des lokalen Werbekuriers zu bringen ...
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1