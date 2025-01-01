Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 11Folge 1943
44 Min.Ab 12

Liebevolle Glucke oder eiskalte Rabenmutter? Pflegemutter Elena soll ihre drei Pflegekinder regelmäßig zu brutalen Raubüberfällen angestiftet haben. Das behauptet zumindest Elenas 13-jährige Pflegetochter Olivia, als sie beim Handtaschenraub auf eine 80-Jährige inflagranti erwischt wird. Schlägt die sympathische Elena tatsächlich Kapital aus ihrer Machtposition über ihre Schützlinge?

SAT.1
