SAT.1Staffel 11Folge 1946
Folge 1946: Halt dich raus!

44 Min.Ab 12

Polizist Ben und seine Verlobte Lisa werden mit anonymen Briefen, Telefonanrufen und Klingelorgien belästigt. Trotz Lisas Angst scheint Ben nicht wirklich beunruhigt zu sein. Als sie einen Brief bekommt, in dem behauptet wird, dass Ben ihr etwas verheimlicht, fährt sie zu der angegebenen Adresse. Kurz vor dem Ziel wird sie angegriffen. Wollte Ben verhindern, dass Lisa herausfindet, was sein Geheimnis ist?

SAT.1
