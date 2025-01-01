Richterin Barbara Salesch
Folge 1949: Warum sollte ich das tun?
44 Min.Ab 12
Schläger, Säufer, Frauenmörder - diesen Vorwürfen sieht sich Bäckermeister Peter hilflos ausgesetzt, als er ohne Gedächtnis aus dem Koma erwacht. Hat er tatsächlich seine Frau Sophie auf dem Flachdach des dreistöckigen Hauses beinahe getötet? Doch während der Staatsanwalt glaubt, dass Peters Sprung vom Dach als klares Schuldeingeständnis zu werten ist, beharrt ausgerechnet Sophie auf dessen Unschuld.
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1