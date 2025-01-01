Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Und dann blieb... Pelle

SAT.1Staffel 11Folge 1957
Und dann blieb... Pelle

Und dann blieb... PelleJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1957: Und dann blieb... Pelle

44 Min.Ab 12

Die 68-jährige Else ist stinksauer: Ihr arbeitloser Untermieter Pelle hängt den ganzen Tag nur faul im Bett und qualmt ihr das ganze Haus voll. Dabei möchte sie das Haus verkaufen und endlich die Welt bereisen. Hat Else deshalb Spiritus in Pelles Toilette geschüttet, so dass er durch eine brennende Zigarette in die Luft gesprengt wurde? Oder steckt Schorsch, der Manager des Schlagerduos "Silvan & Silvana", hinter der Tat?

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen