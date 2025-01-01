Zum Inhalt springenBarrierefrei
Leben und Leben hassen

SAT.1Staffel 11Folge 1960
44 Min.Ab 12

Anja steht unter Schock: Nach einem Kurzurlaub sitzt plötzlich ein fremder Mann in ihrem Wohnzimmer. Es stellt sich heraus, dass Anjas Ehemann Sven während ihrer Abwesenheit ihr ganzes Hab und Gut verkauft hat und sich nun ein schönes Leben auf Ibiza macht. Aus Mitleid lässt der neue Hausbesitzer Patrik die verzweifelte Anja weiter in ihrem Ex-Haus wohnen und ihm beim Aufbau seines Ein-Euro-Ladens mithelfen. Gerade als sich Anja ein wenig erholt hat, taucht Sven wieder auf ...

SAT.1
