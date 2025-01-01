Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Wasserspielchen

SAT.1Staffel 11Folge 1961
Wasserspielchen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1961: Wasserspielchen

44 Min.Ab 12

Beste Freunde sind manchmal die schlimmsten Feinde - das muss jedenfalls der 16-jährige Torben erfahren. Ausgerechnet seine Sandkastenfreundin Alina lässt keine Gelegenheit aus, ihn gemeinsam mit ihrer Clique aufs Übelste zu schikanieren. Hat der Außenseiter Alina deshalb am Badesee auf ganz feige Art am Fuß unter Wasser gezogen und dabei fast ertränkt? Oder wollte Torben das Mädchen wirklich nur retten, weil es sich beim Tauchen den Kopf blutig geschlagen hatte?

Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

