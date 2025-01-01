Richterin Barbara Salesch
Folge 1963: Guten Abend, gute Nacht
44 Min.Ab 12
Lena ist fassungslos, als ihr Verlobter Jochen sich kurz vor ihrer Hochzeit in einem freiwilligen Afghanistan-Einsatz den ultimativen Kick holen will. Nach seiner Rückkehr ist er wie ausgewechselt. Was ist in Afghanistan passiert? Und wieso redet Jochen mit niemandem mehr, sondern zieht ohne Erklärung aus der gemeinsamen Wohnung aus? Viele Fragen, auf die Lena keine Antwort bekommt ...
