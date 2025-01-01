Richterin Barbara Salesch
Folge 1964: Koma-Saufen
44 Min.Ab 12
Die 17-jährige Kimberly wird mit 2,4 Promille ins Krankenhaus eingeliefert. Ganz nach dem Motto: "Sich auf Klassenfahrt ins Koma saufen", hat die Schülerin mit ihrem Lehrer um die Wette getrunken. Kimberlys Mutter Rita ist entsetzt. Da ihre Tochter Alkohol sonst nie anrührt, erhärtet sich ein Verdacht: Hat der Lehrer Kimberly etwa absichtlich abgefüllt, um sie ins Bett zu bekommen?
