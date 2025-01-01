Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 11Folge 1966
44 Min.Ab 12

Schläge, Demütigungen und erzwungener Sex - die attraktive Polin Eliana erlebt nach ihrer Hochzeit mit dem Anwaltssohn Alexander die Hölle auf Erden. Als sie ihr Leid einer Freundin klagt, wird sie in derselben Nacht im Schlaf überfallen und fast zu Tode gewürgt. Trachtet Alexander seiner Frau wirklich nach dem Leben? Oder ist die angebliche Ehehölle nur ein Hirngespinst von Eliana? Ihr Vater weiß: Sie lügt nicht zum ersten Mal ...

SAT.1
