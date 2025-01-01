Anwalt's geknebelter LieblingJetzt kostenlos streamen
Richterin Barbara Salesch
Folge 1966: Anwalt's geknebelter Liebling
44 Min.Ab 12
Schläge, Demütigungen und erzwungener Sex - die attraktive Polin Eliana erlebt nach ihrer Hochzeit mit dem Anwaltssohn Alexander die Hölle auf Erden. Als sie ihr Leid einer Freundin klagt, wird sie in derselben Nacht im Schlaf überfallen und fast zu Tode gewürgt. Trachtet Alexander seiner Frau wirklich nach dem Leben? Oder ist die angebliche Ehehölle nur ein Hirngespinst von Eliana? Ihr Vater weiß: Sie lügt nicht zum ersten Mal ...
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1