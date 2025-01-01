Richterin Barbara Salesch
Folge 1967: Meine Tochter, die Nutte
44 Min.Ab 12
Seitdem Rabea den Partylöwen Klaus König kennengelernt hat, bekommt ihre Mutter Anja sie kaum noch zu Gesicht. Sie befürchtet das Schlimmste: Schickt Klaus sie etwa auf den Straßenstrich? Als Rabea sich wie so oft aufreizend ins Nachtleben stürzen will, soll Anja ausgerastet sein und ihr schwere Kopfverletzungen zugefügt haben. Was weiß Rabeas Nachhilfelehrer Elmar? Was spielt er für eine Rolle bei dem ganzen Schauspiel? Eins steht fest: Er hat ein Auge auf die sie geworfen ...
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
