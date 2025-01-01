Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 11Folge 1968
Folge 1968: Die Polizei, dein Feind und Gegner

44 Min.Ab 12

Vom harmlosen Teenager zum brutalen Kleinkriminellen! Als die Streifenpolizistin Miriam die Personalien des 17-jährigen Ron überprüfen will, dreht der plötzlich durch und rammt ihr ein Butterflymesser in den Bauch. Ron behauptet, dass Miriam ihre Waffe auf ihn gerichtet habe und er sich wehren musste. Ist Ron wirklich grundlos ausgerastet oder hat er in Notwehr gehandelt?

