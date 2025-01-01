Die Polizei, dein Feind und GegnerJetzt kostenlos streamen
Richterin Barbara Salesch
Folge 1968: Die Polizei, dein Feind und Gegner
44 Min.Ab 12
Vom harmlosen Teenager zum brutalen Kleinkriminellen! Als die Streifenpolizistin Miriam die Personalien des 17-jährigen Ron überprüfen will, dreht der plötzlich durch und rammt ihr ein Butterflymesser in den Bauch. Ron behauptet, dass Miriam ihre Waffe auf ihn gerichtet habe und er sich wehren musste. Ist Ron wirklich grundlos ausgerastet oder hat er in Notwehr gehandelt?
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1