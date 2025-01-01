Richterin Barbara Salesch
Folge 1972: Tick-Tack-Tucke
46 Min.Ab 12
Der sonst so ruhige Jonas soll seinen Mitschüler Kevin brutal angegriffen und sich auch sonst sehr verändert haben. Was ist nur los mit ihm? Er schminkt sich, singt Frauenlieder und verbringt viel Zeit mit seinem schwulen Lehrer Arndt. Ist an Kevins Behauptung, Jonas sei schwul und hätte eine Affäre mit Arndt, wirklich etwas dran? Dagegen spricht Jonas' Beziehung mit einer Frau. Doch warum hat er sich bisher nie gegen Kevins Mobbing-Versuche gewehrt?
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1