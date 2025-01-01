Richterin Barbara Salesch
Folge 1978: Mama + Papa = Mapa
44 Min.Ab 6
"Biete Sperma gegen Geld" - so einfach regelt Musiker Matthias seine finanziellen Probleme. Das lesbische Pärchen Christina und Lissy ist mehr als dankbar, dass es sich so seinen Kinderwunsch erfüllen kann. Christina bringt Sohn Nils zur Welt, Matthias wird von jeglichen Vaterpflichten entbunden. Zwölf Jahre später sieht alles anders aus: Die mittlerweile alleinerziehende Christina verlangt von Matthias Unterhalt für Nils ...
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
6
