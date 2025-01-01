Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Mein 1. Mal

SAT.1Staffel 11Folge 1980
Mein 1. Mal

Richterin Barbara Salesch

Folge 1980: Mein 1. Mal

44 Min.Ab 12

Als der 40-jährige Ralf bei einer pikanten Internetauktion für 10.000 Euro eine vermeintliche Jungfrau ersteigert, kommt es zwischen der 18-jährigen Sabrina und ihm zu Unstimmigkeiten. Der schmierige Autoverkäufer ist davon überzeugt, dass Sabrina keine Jungfrau mehr ist und verweigert die Zahlung. Als sie ihn daraufhin zusammenschlägt und ausraubt, will nicht nur ihr Freund Oliver wissen, was genau passiert ist ... Hat sich seine Freundin im Netz prostituiert?

