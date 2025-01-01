Richterin Barbara Salesch
Folge 1987: Post-Trauma
44 Min.Ab 12
Wollten die Spanner-Postboten Ingo und Roland die bildhübsche und sexy Stella aus ihrem Zustellbezirk tatsächlich vergiften? Fakt ist: Die Frau ist zuvor tagelang von dem Duo sexuell behelligt worden und hatte sich daraufhin an oberster Stelle beschwert. Haben die Männer deshalb tatsächlich ein an Stella adressiertes Paket mit Likör geöffnet und diesen mit Pflanzenschutzmittel versetzt?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1