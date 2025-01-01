Richterin Barbara Salesch
Folge 1989: Die Schöne und der Römer
44 Min.Ab 12
Die 19-jährige Annabelle behauptet, nach einer Partynacht von ihrem Freund Julian und dessen Kumpel Niklas mit K.o.-Tropfen betäubt und anschließend vergewaltigt worden zu sein. Doch warum kommt es erst zur Anzeige, als Julian sich von Annabelle trennt? Will sie sich einfach nur rächen oder schämt sie sich inzwischen für die Liebesnacht zu dritt? Und was hat ihre Bekanntschaft mit Staatsanwalt Bernd Römer damit zu tun?
Richterin Barbara Salesch
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
12
Copyrights:© SAT.1