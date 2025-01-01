Richterin Barbara Salesch
Folge 1991: Gefallener Engel
44 Min.Ab 12
Als Hannah erfährt, dass sich Koch Henning nur aus Rache an sie heran gemacht hat, bricht für sie eine Welt zusammen. Während sie ihrer großen Liebe hinterhertrauert, feiert Hennings Vater ihn als den wiedergefundenen Sohn. Er bekommt von ihm sogar ein Restaurant finanziert. Als Henning aber plötzlich mit Abflussreiniger versetztes Wasser trinkt und seinen Geschmackssinn verliert, fällt der Verdacht schnell auf Hannah. Wollte sie sich an ihm rächen?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1