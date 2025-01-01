Richterin Barbara Salesch
Folge 1992: 18:21H
44 Min.Ab 12
Die Gefahren eines Blind-Dates werden der 16-jährigen Maria bewusst, als auf sie nicht - wie abgesprochen - der 18-jährige Marvin wartet, sondern der 38-jährige Andreas. Stunden später ist sie tot. Um den Verdacht von sich abzuwenden, erklärt Andreas, dass seine Absicht darin bestand, Maria zu zeigen, in welche Gefahr man sich beim Blind-Date begeben kann. Hat sich Maria tatsächlich noch mit jemand anderem getroffen oder lügt Andreas?
Richterin Barbara Salesch
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
