Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 11Folge 2008
44 Min.Ab 12

Polizei-Azubi Mike wird eine harmlose Angewohnheit zum Verhängnis: Er springt wie immer mit seinem Hinterteil zuerst auf sein Bett - doch diesmal landet er auf einem harten Nagelbrett statt auf der weichen Matratze. Hat er diese Intrige seiner Vermieterin, der attraktiven Mittvierzigerin Rita, zu verdanken, die ihn tags zuvor wegen sexueller Belästigung angezeigt hat?

SAT.1
