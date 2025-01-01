Richterin Barbara Salesch
Folge 2009: Sensibelchen
45 Min.Ab 12
Ein Schulausflug in den Botanischen Garten endet blutig, als der 16-jährige Christopher mit dem Gesicht in einen Riesenkaktus gestoßen wird. Was hat seine Mitschülerin Sara damit zu tun? Hat die stark an Neurodermitis Leidende die gemeinen Demütigungen ihrer Mitschüler nicht mehr ausgehalten und sich gerächt? Doch trotz ihres Geständnisses, dass sie die Täterin war, deckt Christopher sie. Hat ein mysteriöses Handyfoto, auf dem Sara halb nackt abgelichtet ist, etwas damit zu tun?
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1