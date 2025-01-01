Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Wer redet, verliert

SAT.1Staffel 11Folge 2010
Wer redet, verliert

Wer redet, verliertJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 2010: Wer redet, verliert

44 Min.Ab 12

Der Familienvater Roman wird halbtot geprügelt in seiner Gefängniszelle aufgefunden. Für die Tat ist eigentlich lediglich sein gewaltaffiner Zellengenosse Bruno zur Verantwortung zu ziehen. Doch Roman bleibt bei seiner Version, dass er aus dem Bett gefallen sei. Deckt er den wahren Täter aus Angst vor weiteren Misshandlungen? Und wozu braucht er das viele Bargeld, das er sich von seiner Frau Sarina ins Gefängnis hat schmuggeln lassen?

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen