Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 11Folge 2011
Folge 2011: Am Abzug

44 Min.Ab 12

Johanna Niermann hat Angst vor ihrem eigenen Sohn. Der 16-jährige Torben mutiert plötzlich zum Waffennarr. Als sie ihn dann in seinem Zimmer mit einer Pistole erwischt, schießt er auf sie. Johanna quält die Frage, was der Anstoß für diese Entwicklung ihres Sohnes gewesen ist. War die Trennung der Eltern ausschlaggebend oder ist das ganze ein unglücklicher Unfall? Doch die Frage, was Torben mit der Waffe wollte und ob er gar einen Amoklauf plant, bleibt offen ...

