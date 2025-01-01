Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 11Folge 2019
Folge 2019: Spuren des Entzugs

44 Min.Ab 12

Die 42-jährige Petra ist völlig verzweifelt: Ihr Sohn Roman ist schwer heroinabhängig und beklaut sie immer wieder. Als er auch noch handgreiflich wird, setzt Petra ihren Sohn schweren Herzens vor die Tür. Kurz darauf wird Petra in ihrem Imbiss mit einer Waffe überfallen und brutal niedergeschlagen. Hat Romans Heroinsucht ihn wirklich so weit getrieben?

