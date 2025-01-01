Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Mamma Aggressiva

SAT.1Staffel 11Folge 2021
Mamma Aggressiva

Richterin Barbara Salesch

Folge 2021: Mamma Aggressiva

44 Min.Ab 12

Regine ist verzweifelt: Sie wirft ihrem italienischen Schwiegersohn Antonio vor, er würde ihr die Familie streitig machen. Sie darf weder ihre Tochter noch ihren Enkel sehen. Was steckt hinter Antonios seltsamen Verhalten? Es stellt sich die Frage, ob Regine dafür verantwortlich ist, da sie ihn angeblich auf den Gasherd gestoßen hat. Oder gab es einen anderen Täter, der schließlich Antonios Verhalten erklären kann?

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

