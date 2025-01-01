Richterin Barbara Salesch
Folge 2021: Mamma Aggressiva
44 Min.Ab 12
Regine ist verzweifelt: Sie wirft ihrem italienischen Schwiegersohn Antonio vor, er würde ihr die Familie streitig machen. Sie darf weder ihre Tochter noch ihren Enkel sehen. Was steckt hinter Antonios seltsamen Verhalten? Es stellt sich die Frage, ob Regine dafür verantwortlich ist, da sie ihn angeblich auf den Gasherd gestoßen hat. Oder gab es einen anderen Täter, der schließlich Antonios Verhalten erklären kann?
Richterin Barbara Salesch
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1