Richterin Barbara Salesch
Folge 2022: Isoliert
44 Min.Ab 12
Astrid hat ihre Wohnung seit drei Jahren nicht verlassen. Sollte nun ein Molotowcocktail Abhilfe schaffen und sie ausräuchern? Oder handelt es sich bei dem Ganzen um eine gewagte Mutprobe der 16-jährigen Jana, die so versuchen wollte, Mitglied einer rechtsextremen Gruppe zu werden?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1