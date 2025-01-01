Richterin Barbara Salesch
Folge 2025: Blendwerk
44 Min.Ab 12
Die 42-jährige Petra ist völlig verzweifelt! Ihr Sohn Roman ist schwer heroinabhängig und beklaut sie immer wieder. Als Roman auch noch handgreiflich wird, setzt Petra ihren Sohn schweren Herzens vor die Tür. Kurz darauf wird Petra in ihrem Imbiss mit einer Waffe überfallen und brutal niedergeschlagen. Hat Romans Heroinsucht ihn wirklich so weit getrieben? Nicht nur Romans Freundin Lilly weiß, dass er für einen Schuss nahezu alles tun würde ...
Richterin Barbara Salesch
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
12
