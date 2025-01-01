Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 11Folge 2026
Folge 2026: Heidi gibt Gas

44 Min.Ab 12

Heidi fährt mit Vollgas in die Auto-Waschanlage und quetscht dabei ihren Mann Heinz an die Seitenbürste. Handelt es sich dabei um einen tragischen Unfall oder um pure Absicht? Für Heinz' attraktive Kollegin steht ganz klar fest, dass seine Frau krankhaft eifersüchtig ist und der Unfall eine Folge daraus war. Doch Heidis gesamtes Verhalten gibt Rätsel auf: Warum war sie im Schlafanzug unterwegs und was hat sie aus dem Tankstellensafe mitgenommen?

SAT.1
