Richterin Barbara Salesch
Folge 2034: Die Last der Schwangeren
44 Min.Ab 12
Als die hochschwangere Verena ihren Mann Bastian beim Sex mit einem anderen Mann beobachtet, muss sie schockiert feststellen, dass er schwul ist. Ist das der Grund, dass sie den jugendlichen Liebhaber ihres Mannes brutal mit mehreren Messerstichen in dessen Appartement niedergemetzelt hat? Oder stammt der wahre Täter aus der Schwulenszene? Nicht nur die Mutter des Opfers weiß, dass Mike etliche Liebhaber gleichzeitig hatte ...
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1