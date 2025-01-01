Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 11Folge 2036
44 Min.Ab 12

Nachdem Bratwurstverkäuferin Sonja eine einzige Bratwurst nicht korrekt abgerechnet hat, wird sie von ihrer Chefin Nadine fristlos gekündigt. Als noch am selben Abend die Bratwurstbude mit Nadine darin in Flammen steht, fällt der Verdacht sofort auf Sonja. Sind bei der jungen Familienmutter nach monatelangem Mobbing tatsächlich sämtliche Sicherungen durchgeknallt? Oder wollte ein anderer Nadine brennen sehen?

SAT.1
