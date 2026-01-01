Wolffs Revier
Folge 1: Traumfänger
45 Min.Ab 12
Wolff durchlebt eine grauenhafte Nacht: Zuerst wird er von einem schlimmen Albtraum gequält, in dessen Verlauf Verena erschossen wird, und dann erfährt er auch noch per Telefon, dass sein pensionierter Ex-Kollege Hans Koller bestialisch ermordet wurde. Als Täter kommen zahlreiche Verbrecher infrage, zu denen auch der türkische Waffendealer Tarkan gehört. Als Wolff den Verdächtigen verhört, gerät er - ohne es zu merken - ins Visier der Schusswaffe eines Unbekannten ...
Weitere Folgen in Staffel 8
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Wolffs Revier
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Action
Produktion:DE, 1992
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Borussia Media Produktions GmbH