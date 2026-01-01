Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wolffs Revier

Traumfänger

SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 1
Traumfänger

TraumfängerJetzt kostenlos streamen

Wolffs Revier

Folge 1: Traumfänger

45 Min.Ab 12

Wolff durchlebt eine grauenhafte Nacht: Zuerst wird er von einem schlimmen Albtraum gequält, in dessen Verlauf Verena erschossen wird, und dann erfährt er auch noch per Telefon, dass sein pensionierter Ex-Kollege Hans Koller bestialisch ermordet wurde. Als Täter kommen zahlreiche Verbrecher infrage, zu denen auch der türkische Waffendealer Tarkan gehört. Als Wolff den Verdächtigen verhört, gerät er - ohne es zu merken - ins Visier der Schusswaffe eines Unbekannten ...

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Wolffs Revier
SAT.1 GOLD
Wolffs Revier

Wolffs Revier

Alle 7 Staffeln und Folgen