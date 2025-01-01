Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wolffs Revier

Diplomatie am Ende

SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 15
Diplomatie am Ende

Wolffs Revier

Folge 15: Diplomatie am Ende

45 Min.Ab 12

Auf dem Gelände einer lateinamerikanischen Botschaft wird die junge Angestellte Maria Gutierrez erschossen. Das Wachpersonal schleppt das Mädchen zurück in die Landesrepräsentanz und somit in den Bereich der diplomatischen Immunität. Wolff und Tom ermitteln im Diplomatenmilieu und geraten in die Mühlen der Politik. Mit polizeilicher Cleverness und Charme versuchen Wolff und Tom, die politische Unantastbarkeit auszutricksen - kein leichtes Unterfangen ...

