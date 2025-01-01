Wolffs Revier
Folge 15: Diplomatie am Ende
45 Min.Ab 12
Auf dem Gelände einer lateinamerikanischen Botschaft wird die junge Angestellte Maria Gutierrez erschossen. Das Wachpersonal schleppt das Mädchen zurück in die Landesrepräsentanz und somit in den Bereich der diplomatischen Immunität. Wolff und Tom ermitteln im Diplomatenmilieu und geraten in die Mühlen der Politik. Mit polizeilicher Cleverness und Charme versuchen Wolff und Tom, die politische Unantastbarkeit auszutricksen - kein leichtes Unterfangen ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wolffs Revier
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Action
Produktion:DE, 1992
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1